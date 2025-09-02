Ειδήσεις | Διεθνή

Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν: Ο δρόμος για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχει κλείσει

Ο δρόμος για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κλείσει, δήλωσε σήμερα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

«Πράγματι, επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που ακυρώνει οποιεσδήποτε συνομιλίες», πρόσθεσε ο Λαριτζανί.

