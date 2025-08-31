Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σε εμπορικές συμφωνίες παρά τη δικαστική απόφαση για τους δασμούς

Οι συμφωνίες προχωρούν ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

H κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την απόφαση αμερικανικού εφετείου βάσει της οποίας οι περισσότεροι δασμοί του Αμερικανού προέδρου είναι παράνομοι, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

«Οι εμπορικοί εταίροι μας συνεχίζουν να εργάζονται πολύ στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Fox News, "Fox & Friends". «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ».

Ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

