ΗΠΑ: Οι δασμοί του Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι από Ομοσπονδιακό Εφετείο

Όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ, ήταν η αντίδραση Τραμπ. Στο Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να οδηγηθεί η υπόθεση.

Οι περισσότερες από τις παγκόσμιες δασμολογικές επιβαρύνσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκαν παράνομες από ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο διαπίστωσε ότι υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντάς τις μέσω ενός νόμου έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι δικαστές επέτρεψαν να παραμείνουν σε ισχύ οι δασμοί όσο εκκρεμεί η υπόθεση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ (US Court of Appeals for the Federal Circuit) επικύρωσε την Παρασκευή προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ έκανε εσφαλμένη επίκληση του νόμου για να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε χώρες ανά τον κόσμο. Ωστόσο, οι εφέτες δήλωσαν ότι το κατώτερο δικαστήριο θα πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή του να μπλοκάρει τους δασμούς για όλους, και όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης.

«Ο νόμος παρέχει στον Πρόεδρο σημαντικές εξουσίες για να λάβει διάφορα μέτρα ως απάντηση σε μια κηρυγμένη εθνική έκτακτη ανάγκη, αλλά καμία από αυτές τις ενέργειες δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, τελών ή παρόμοιων μέτρων, ούτε την εξουσία φορολόγησης», ανέφερε το δικαστήριο.

Η απόφαση της Παρασκευής, με ψήφους 7-4, παρατείνει την αγωνία σχετικά με το αν τελικά θα παραμείνουν σε ισχύ οι δασμοί του Τραμπ. Η υπόθεση αναμενόταν να προχωρήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο για οριστική απόφαση. Η κυβέρνηση θα μπορούσε τώρα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο σε άλλες υποθέσεις έχει κατά κύριο λόγο στηρίξει τον Πρόεδρο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει πρώτα στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου να επανεξετάσει το ζήτημα.

«Ολική Καταστροφή»

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγο μετά την έκδοση της απόφασης.

«Σήμερα, ένα εξαιρετικά κομματικοποιημένο Εφετείο είπε λανθασμένα ότι οι Δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά ξέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα νικήσουν στο τέλος», είπε ο πρώην πρόεδρος. «Αν αυτοί οι Δασμοί καταργούνταν ποτέ, θα ήταν απόλυτη καταστροφή για τη Χώρα.»

Τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμιου εμπορίου εμπλέκονται στη νομική αυτή διαμάχη. Μια τελική απόφαση που θα ακυρώνει τους δασμούς του Τραμπ θα ανέτρεπε τις πολυδιαφημισμένες εμπορικές του συμφωνίες. Η κυβέρνηση θα ήταν επίσης αναγκασμένη να αντιμετωπίσει αιτήματα για επιστροφή δασμών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Καθώς ζήτησε από το κατώτερο δικαστήριο να επανεξετάσει το εύρος εφαρμογής της απόφασής του, το Ομοσπονδιακό Εφετείο αναφέρθηκε στη πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να περιορίσει το αυτόματο δικαίωμα στην ιθαγένεια. Η απόφαση αυτή απαγόρευσε στους ομοσπονδιακούς δικαστές να εκδίδουν τις λεγόμενες καθολικές απαγορεύσεις (universal injunctions) που υπερβαίνουν τα εμπλεκόμενα μέρη μιας υπόθεσης και εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δικαστές, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούν να χρησιμοποιούν άλλους νομικούς μηχανισμούς για να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Πράγματι, αρκετοί δικαστές επανέκδωσαν καθολικές απαγορεύσεις (nationwide injunctions) κατά των περιορισμών του Τραμπ στο δικαίωμα ιθαγένειας με τη γέννηση, υποστηρίζοντας ότι οι εκτενείς αυτές διαταγές εξακολουθούν να είναι κατάλληλες υπό το νέο πρότυπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι δύο υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της απόφασης κατατέθηκαν από πολιτείες υπό Δημοκρατική ηγεσία και από μια ομάδα μικρών επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν εξαρχής ότι μια απόφαση κατά των δασμών πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα. Το ζήτημα αυτό ενδέχεται πλέον να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω νομικών επιχειρημάτων.

Οι αγωγές κατά των δασμών αμφισβητούν τη χρήση του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) από τον Τραμπ για να παρακάμψει το Κογκρέσο και να επιβάλει δασμούς. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το έκανε για να πιέσει τους εμπορικούς εταίρους να διαπραγματευτούν, και όχι για να αντιμετωπίσει κάποια πραγματική εθνική έκτακτη ανάγκη. Ο IEEPA δεν κάνει καμία αναφορά σε δασμούς και δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη σύνταξη του IEEPA, το Κογκρέσο δεν χρησιμοποίησε τον όρο "δασμός" (tariff) ή κάποιο από τα συνώνυμά του, όπως "τέλος" (duty) ή "φόρος" (tax)», ανέφερε το δικαστήριο. «Υπάρχουν πολυάριθμοι νόμοι που όντως μεταβιβάζουν στον Πρόεδρο την εξουσία επιβολής δασμών· σε κάθε έναν από αυτούς τους νόμους που εντοπίσαμε, το Κογκρέσο έχει χρησιμοποιήσει σαφείς και ακριβείς όρους για να μεταβιβάσει τέτοια εξουσία.»

Ο Τιμ Μπράιτμπιλ (Tim Brightbill), δικηγόρος εμπορικού δικαίου στην εταιρεία Wiley Rein, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, δήλωσε ότι το εφετείο κατέληξε πως ακόμη και αν ο IEEPA επέτρεπε στον πρόεδρο την εξουσία επιβολής δασμών, «η κυβέρνηση υπερέβη την εξουσία της λόγω της έκτασης και της παγκόσμιας εμβέλειας αυτών των δασμών».

Φωτογραφία @AP