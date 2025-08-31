Γιαννόπουλος: Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά μέσω της δημιουργίας 19 παιδικών χαρών και για ΑμεΑ

Διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση, για κοινωνικοποίηση και συνεργασία των παιδιών, αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας.

Στη δημιουργία 19 παιδικών χαρών σε όλους τους δήμους της Δυτικής Ελλάδας, όπου θα έχουν άμεση πρόσβαση και τα παιδιά με αναπηρίες, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την απόφαση που έλαβε πρόσφατα η περιφερειακή επιτροπή.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος, «η έλλειψη παιδικών χαρών και γενικότερα χώρων αναψυχής για παιδιά, είναι μεγάλη» και σημείωσε: «Μέσα από την δημιουργία 19 παιδικών χαρών, στις πρωτεύουσες όλων των Δήμων και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, στοχεύουμε στην άρση του αποκλεισμού από αυτούς τους χώρους, και στις ίσες ευκαιρίες, σε όλα τα παιδιά, χωρίς περιορισμούς».

Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες ο Βασίλης Γιαννόπουλος τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «με τις παιδικές χαρές και για ΑμεΑ, βελτιώνουμε την καθημερινότητα όλων των παιδιών και των οικογενειών τους, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση, για κοινωνικοποίηση και συνεργασία των παιδιών».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «διαμορφώνονται επίσης ευνοϊκές συνθήκες και για την ανάπτυξη της φιλίας, που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά, τόσο στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης όσο και - κυρίως - στην αποδοχή της διαφορετικότητας».

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, η οποία ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και παρουσιάζει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το έργο έχει προϋπολογισμό 1.604.634,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Όπως τονίζεται, «πρόκειται για μια δράση που θα έχει κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολο της, όπου με την κατασκευή ενός ενιαίου προγράμματος για μια προσβάσιμη Περιφέρεια σε παιδικές χαρές ΑμεΑ για όλους, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα γίνει ακόμα πιο φιλική για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί περαιτέρω ο κοινωνικός της χαρακτήρας».

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει την δημιουργία 19 παιδικών χαρών, που θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό τους, σε όλους τους Δήμους, με τους οποίους η Περιφέρεια έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει εγκατάσταση πιστοποιημένων οργάνων, όπως επίσης και ειδικό δάπεδο, για την ασφαλή παραμονή και ψυχαγωγία όλων των παιδιών, αλλά και των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, θα εξασφαλισθεί και η ορθή τοποθέτηση των οργάνων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για παιδικές χαρές που θα εξυπηρετούν και τα παιδιά ΑμεΑ.

Ταυτόχρονα, όλα τα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες, όπως για παράδειγμα, αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, ταλάντωση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία κά.

Ακόμη, αναμένεται να γίνουν, έπειτα από ελέγχους και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των παιδικών χαρών από τους κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες και δρόμους που είναι δίπλα από αυτές.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «η δράση αυτή έχει πιλοτικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά θα δημιουργήσει έναν ‘οδηγό’ για όλους τους Δήμους, προκειμένου να μπορέσουν να την αναπτύξουν περαιτέρω με τη δημιουργία αντίστοιχων χώρων και σε άλλες πόλεις και κοινότητες, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια».