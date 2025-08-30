Κοντογεώργης: Σοβαρές φορολογικές ελαφρύνσεις για ευρεία στρώματα της κοινωνίας

Έχει γίνει μια συνετή διαχείριση, είχαμε μια καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ, για το 1,5 δισ. ευρώ του «καλαθιού» της ΔΕΘ.

Το λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ ήταν το βασικό θέμα στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στο κανάλι ΕΡΤnews. Υπογράμμισε, έτσι, εν πρώτοις την προσπάθεια που έχει γίνει «από τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση, έχει γίνει μια συνετή διαχείριση, είχαμε μια καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας». Από εκεί προκύπτει και το ποσό 1,5 δισ., το οποίο «θα διατεθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους κυρίως με ενίσχυση στην οικογένεια και στη μεσαία τάξη, κυρίως με φοροελαφρύνσεις γιατί είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι και τις επόμενες χρονιές θα συνεχίσουν να δίνονται αυτά, ίσως και περισσότερα». Εκφράζοντας την ελπίδα του η υπεύθυνη, όπως είπε, αντιπολίτευση να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις, επέμεινε ότι «η ελληνική κυβέρνηση δύο πράγματα μπορεί να κάνει -κι αυτά κάνει: πρώτον, τη συνεχή διαχείριση που πρέπει να έχουμε για να μην επιστρέψουμε σε λογικές και λάθη του παρελθόντος», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ζητώντας συγχρόνως να δούμε την «κρίσιμη συγκυρία», μέσα από την οποία διέρχεται η ατμομηχανή της Ευρώπης και δη η Γαλλία.

Το δεύτερο έχει να κάνει με «τον κεντρικό άξονά μας που είναι η βελτίωση των εισοδημάτων, που προσπαθούμε από το 2019. Είναι ο μόνος διαρθρωτικός τρόπος προκειμένου η οικονομική ανάπτυξη να έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητα». Όμως, συνέχισε, «για να είναι πιο ορατή η αλλαγή αυτή, προφανώς θα προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις αυτές που έχουν προέλθει από την προσπάθεια αυτή». Επ' αυτού, λοιπόν, «ο μόνος δρόμος είναι αυτός της μείωσης των φόρων, θα υπάρχουν σοβαρές φορολογικές ελαφρύνσεις για ευρεία στρώματα της κοινωνίας», είπε ο Θ. Κοντογεώργης προϊδεάζοντας για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνουν μετά από μία εβδομάδα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ερωτηθείς για τη λειτουργία της αγοράς, ανέδειξε το τρίπτυχο, έλεγχοι - συνεργασία με την αγορά -πιο ψυλλιασμένος καταναλωτής. Και επεσήμανε, «έξι άτομα ήταν στον ελεγκτικό μηχανισμό το 2019, 105 σήμερα και με μεγαλύτερη εμπειρία».

Σε αμιγώς πολιτικό κλίμα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεδίπλωσε την κυβερνητική στρατηγική λέγοντας ότι «οι εκλογικοί συσχετισμοί καθορίζονται από συγκεκριμένα πράγματα όπως το αποτέλεσμα της δουλειάς, Έχουμε 18 μήνες, όπου χρειάζεται μια ηρεμία. Δεν πρέπει να υπάρχει κλίμα τοξικότητας και πόλωσης, και η κυβέρνηση δεν θα προσχωρήσει σε αυτό το κλίμα. Χρειάζεται μια τακτική επικοινωνία και συνομιλία με την κοινωνία, προκειμένου να είναι γειωμένη η κυβερνητική πράξη». Τέλος, οι εκλογικοί συσχετισμοί συνδέονται και «με την προσδοκία που θα δώσεις».

Επόμενο θέμα συζήτησης ήταν τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Όταν ένας άνθρωπος έχει διατελέσει πρωθυπουργός 4,5 χρόνια και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης - κόμματος πολλά άλλα», τότε, μια επάνοδος πρέπει «να συνοδεύεται από μια αυτοκριτική».

Και συμπλήρωσε: «Αντιθέτως με τις διαρροές βλέπουμε μια προσπάθεια ξαναγραψίματος της ιστορίας. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε αλλάξει πολύ, μάλλον θέλουμε να πλασαριστούμε κάπως διαφορετικά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια», ανέφερε για τον πρώην πρωθυπουργό. Στον αντίποδα βρίσκεται η κυβερνητική προσπάθεια: «Εμείς πρέπει να είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στο έργο μας από αυτά θα κριθούμε, κι όχι από το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα».

Η συζήτηση πήγε και στη φημολογία αλλαγής του εκλογικού νόμου: «Οι εκλογές δεν κρίνονται στα εκλογικά συστήματα και αν μπαίνεις σε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά. Αυτό το λάθος δεν πρόκειται να γίνει γιατί οι προτεραιότητες είναι άλλες, δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Το έχει αναφέρει ο πρωθυπουργός, δεν θα αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Αυτά τα επτά χρόνια ο πρωθυπουργός έχει επιδείξει θεσμική προσήλωση στη λειτουργία του πολιτικού και κομματικού συστήματος, επομένως με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουμε», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Μιλώντας για δημοσκοπήσεις, απέδωσε μεγαλύτερη σημασία στα ποιοτικά στοιχεία, για παράδειγμα «πού λένε οι πολίτες ότι χρειάζεται ακόμη προσπάθεια, πού πρέπει να εντείνουμε» κ.α. Ταυτόχρονα, «οι μονοκομματικές κυβερνήσεις λειτουργούν πιο γρήγορα και ίσως πιο αποτελεσματικά -αυτή είναι η σταθερή αρχή μας». Και για τον εκλογικό χρόνο, «αργεί η ώρα των εκλογών, θα γίνουν στο συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο, το 2027. Μέχρι τότε έχουμε μία βασική αποστολή: να κάνουμε τη δουλειά μας και τίποτε άλλο». Θύμισε δε, ότι «λίγο πριν τις εκλογές του 2023 απείχε από το ποσοστό της αυτοδυναμίας και έφθασε στο 41%. Τότε οι πολίτες θα αξιολογήσουν αν έγιναν αυτά που είπαμε το 2023, αν βελτιώθηκε η ζωή τους και αν δίνουμε προοπτική για την επόμενη μέρα ή αν, αντιθέτως, θέλουμε να γυρίσουμε σε άλλες εποχές».

Η συνέντευξη έκλεισε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις, υπάρχουν κάποια σημαντικά ευρήματα από την προσπάθεια των ελεγκτικών αρχών που έχει γίνει αυτόν τον μήνα. Συνεχίζεται η διαδικασία εξυγίανσης του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων με τη μεταφορά του συστήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε και έκλεισε λέγοντας:

«Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη, στην εξεταστική θα συζητηθούν αυτά. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει δικαιοσύνη στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και η κοινωνία να αντιλαμβάνεται ότι όπου υπάρχουν αστοχίες και κάποιοι προσπαθούν να απομυζήσουν αγροτιές επιδοτήσεις, (τα χρήματα αυτά) θα επιστραφούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ