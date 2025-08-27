Ειδήσεις | Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα - Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Τελευταία ενημέρωση 23:00

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Νωρίτερα κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να αποφεύγουν την κίνηση στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.

