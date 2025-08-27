Μητσοτάκης για Κωνσταντίνο Πυλαρινό: Υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες την πατρίδα

Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετά στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Πυλαρινό.

Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετά στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Πυλαρινό και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο πρωθυπουργός:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων. Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

Χατζηδάκης: «Θυμάμαι πάντα την ακεραιότητά του»

Τον Κώστα Πυλαρινό αποχαιρετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο X.

Όπως σημειώνει, «ο Κώστας Πυλαρινός ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω όταν ακόμα ήμουν ΟΝΝΕΔίτης και εκείνος Γενικός Διευθυντής της ΝΔ. Θυμάμαι πάντα την ακεραιότητά του και την αγάπη του προς την πατρίδα. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του!».

Μαρινάκης: «Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ»

«Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ήταν ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που προσέφερε με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες του στην παράταξη και στην πατρίδα. Το απέδειξε σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία, που ξεκίνησε από το μακρινό 1957», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Και προσθέτει: «Υπήρξε πρωτοπόρος καθώς ήταν εκείνος που ίδρυσε το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, του οποίου υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος, ενώ διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη χώρα, στην ενημέρωση και στο κόμμα. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και σεβασμό. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

ΝΔ: «Σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής της παράταξης»

Η ΝΔ με ανακοίνωση της αποχαιρετά «με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη» τον πρώην βουλευτή του κόμματος Κώστα Πυλαρινό και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους συγγενείς του. Η ΝΔ χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα «σπουδαίο πατριώτη και μεγάλο αγωνιστή της παράταξης».

«Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του» σημειώνει

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν σπουδαίο πατριώτη, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934, με καταγωγή από τα Επτάνησα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Προεδρίας στην Κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και ήταν ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της ΕΡΕ Εξωτερικού.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), την περίοδο των μεγάλων σεισμών, και κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε επίσης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992).

Πέραν της διαχρονικής μεγάλης προσφοράς του στη Νέα Δημοκρατία, επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε το κόμμα που τόσο αγάπησε από την θέση του Γενικού Διευθυντή (1992-1993). Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας. Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών. Ήταν επίσης σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008). Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του. Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.»