Ειδήσεις | Διεθνή

Iσραηλινός στρατός: Αναπόφευκτη η εκκένωση της πόλης της Γάζας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Iσραηλινός στρατός: Αναπόφευκτη η εκκένωση της πόλης της Γάζας
Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη» στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη» στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και 24ωρο Μετρό τα Σάββατα από 13 Σεπτεμβρίου

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Ισραήλ
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider