Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς πληγμάτων του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή χθες Δευτέρα σε πέντε δημοσιογράφους, τρεις από τους οποίους συνεργάζονταν με το Al Jazeera και τα Reuters και Associated Press, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκφράζει «λύπη» για το «τραγικό ατύχημα».

Τις επιδρομές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους 15 ανθρώπους σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασαν ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, που κάλεσαν να «προστατεύονται» οι δημοσιογράφοι.

Σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο την 7η Οκτωβρίου 2023 στην ισραηλινή επικράτεια του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, το Ισραήλ διεξάγει εδώ και προσεχώς 23 μήνες επιχειρήσεις που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στη Λωρίδα της Γάζας και ανθρωπιστική καταστροφή.

Το Al Jazeera, τηλεοπτικό δίκτυο του εμιράτου του Κατάρ, το Reuters, καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, και το Associated Press, αμερικάνικο πρακτορείο ειδήσεων, που έχασαν από έναν συνεργάτη στα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις χθες, εξέφρασαν σοκ και θλίψη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF) στον πόλεμο αυτόν έχουν χάσει τη ζωή τους κάπου 200 δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, το νοσοκομείο χτυπήθηκε δυο φορές, αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, κατόπιν από αέρος καθώς απομακρύνονταν θύματα. Κατά την πολιτική προστασία, άλλοι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε από ισραηλινά πυρά αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, το 75% της οποίας ελέγχεται από τον στρατό του Ισραήλ, κατά ισραηλινές πηγές.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ από το Ισραήλ και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύει τους απολογισμούς και τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Το Reuters ανέφερε πως το προσωπικό του είναι «συγκλονισμένο για τον θάνατο του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό άλλου συνεργάτη, του Χατέμ Χάλεντ», στον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο. Το Associated Press εξέφρασε «σοκ και θλίψη» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου 33 ετών, η οποία συνεργαζόταν μαζί του. Το Al Jazeera καταδίκασε τον θάνατο του δημοσιογράφου, φωτογράφου και εικονολήπτη Μοχάμαντ Σαλάμα κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως έχει σκοπό να «φιμώσει την αλήθεια».

Ακόμη δυο παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό στο Νάσερ, σύμφωνα με συνδικάτο παλαιστινίων δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας των παλαιστινίων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης έκανε ακόμη γνωστό πως χθες ακόμη ένας δημοσιογράφος -ο έκτος σε μια μέρα-, ο Χασάν Ντουχάν, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο Αλ Μαουάσι (νότια).

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει απόψε στην Ιερουσαλήμ υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Το Φόρουμ των Οικογενειών, ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 690ή ημέρα, έχει καλέσει σε ημέρα εθνικής κινητοποίησης στο περιθώριο της συνεδρίασης.

