ΠΕΤΑΚ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων

Η ΠΕΤΑΚ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής.

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ) εκφράζει με ανακοίνωσή της την ικανοποίησή της για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων, μιας σημαντικής μεταρρύθμισης που θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στον κλάδο.

Η ΠΕΤΑΚ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή, καθιστώντας την πρόσβαση και συμμετοχή εύκολη για όλους.

«Οι εταιρίες μέλη μας βρίσκονται στη διάθεση του οποιουδήποτε για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στη διαδικασία καταχώρισης. Μέλη της ΠΕΤΑΚ αποτελούν οι σημαντικότερες πολυεθνικές και ανεξάρτητες εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ανελκυστήρων στην χώρα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της ΠΕΤΑΚ, Κωνσταντίνος Κουκούντζος δήλωσε: «Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Είναι στο χέρι όλων μας να συμβάλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

