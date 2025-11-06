Citi για Metlen: Διατηρεί τη σύσταση buy - Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα λόγω της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης τόσο της Χιλής όσο και της Αυστραλίας.

Σε θετικό τόνο, επιβεβαίωσε τη σύσταση “Βuy” για τη Metlen, με τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου της εταιρείας. Η Citi επιβεβαιώνει το guidance της εταιρείας καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δισ. (ή 1,15 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση).

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα λόγω της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης τόσο της Χιλής όσο και της Αυστραλίας. Εξίσου σημαντικό για την Citi αποτελεί η ανακοίνωση της εταιρείας για ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ με Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS).

Η ανάλυση της Citi

Όπως αναφέρει η Citi, οι βασικές δραστηριότητες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η παραγωγή αλουμινίου παρέμεινε σταθερή, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 210 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις για το β’ εξάμηνο του 2025, στα 421 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 6,44 TWh, περίπου 1% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, επίδοση που εκτιμάται πως έχει θετικό αντίκτυπο στο EBITDA του τομέα παραγωγής.

Στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Metlen διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων υπό κατασκευή ισχύος 1,6 GW, με το ήμισυ αυτής της δυναμικότητας να αναμένεται ότι θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία. Σύμφωνα με τη Citi, η εταιρεία πέτυχε επιπλέον 0,8 GW στο asset rotation κατά την περίοδο του 9μήνου, ενώ τα έργα σε Χιλή και Αυστραλία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η Metlen προχωρά επίσης με τα επενδυτικά σχέδια. Εγκρίθηκε έργο αποθήκευσης ενέργειας VESS ισχύος 330 MW στην Ελλάδα, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου BESS της εταιρείας. Παράλληλα, η πιλοτική μονάδα βασικών μετάλλων εισέρχεται στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, εξέλιξη που η εταιρεία εκτιμά ότι θα αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών στο ευρύτερο πρόγραμμα επέκτασης χαλκού-νικελίου-κοβαλτίου έως το 2028. Προχωρά επίσης η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας και η κατασκευή εγκατάστασης γαλλίου.

Τέλος, στην ανάλυσή της η Citi σημειώνει ότι τα έσοδα του ομίλου στο τρίτο τρίμηνο, περίπου 1,5 δισ. ευρώ, κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της για 1,7 δισ. ευρώ, ωστόσο ο ενεργειακός κλάδος αντιστάθμισε μέρος της υστέρησης, ενώ οι υποδομές υπερκάλυψαν τις προβλέψεις.

Τα αποτελέσματα

Ο κύκλος εργασιών της Metlen διαμορφώθηκε στα 5,115 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,203 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 22%. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA.

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 4,070 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Day-Ahead Market), καθώς και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας κατέγραψε Κύκλο Εργασιών 690 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού κύκλου εργασιών. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η βιομηχανία αλουμινίου αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ε.Ε. και Ελλάδος. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι χαμηλές τιμές αλουμίνας και η ασθενέστερη ισοτιμία δολαρίου/ευρώ επηρέασαν αρνητικά την οικονομική απόδοση του Κλάδου. Ωστόσο, η πρόσφατη ανοδική τάση των τιμών αλουμινίου LME, η σταθεροποίηση του δολαρίου και η μετάβαση των spot πωλήσεών μας από τιμολόγηση συνδεδεμένη με τιμές API σε τιμές συνδεδεμένες με το LME, αναμένεται να στηρίξουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία του τομέα τους προσεχείς μήνες.

Οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο και συμβάσεις υπό υπογραφή ύψους 1,4 δισ. ευρώ) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.