Το μουσείο του Λούβρου θα χρειαστεί μια εξαετία για να διορθώσει τα προβλήματα ασφαλείας

Το μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία ξεκίνησε έλεγχο ασφαλείας πριν από μια δεκαετία, αλλά η προταθείσα αναβάθμιση δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2032, αναφέρει ο κρατικός ελεγκτής σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα αλλά συντάχθηκε πριν από την εντυπωσιακή κλοπή εκεί τον περασμένο μήνα.

Η αξιοπιστία του Λούβρου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, μέρα μεσημέρι, από τέσσερις δράστες που διέφυγαν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι η ασφάλεια δεν ήταν επαρκής.

Παρότι οι ερευνητές απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος τεσσάρων υπόπτων για ανάμειξή τους στην κλοπή, τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Αποσπάσματα από την έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είχαν ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά την κλοπή.

Μόνο 39% των αιθουσών του μουσείου είχαν κάμερες παρακολούθησης μέχρι το 2024, αναφέρει η έκθεση, και ένας έλεγχος ασφαλείας που είχε ξεκινήσει το 2015, ο οποίος διαπίστωσε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς και δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένο για τυχόν κρίση, απλώς οδήγησε μόνο σε μια προκήρυξη διαγωνισμού για έργα ασφάλειας στο τέλος του περασμένου έτους.

«Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη και τις υπερβολικές δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης και για τον επαναπρογραμματισμό σχεδίων στην μετά covid εποχή καθώς και τα απολεσθέντα έσοδα εξαιτίας αναποτελεσματικότητας και απάτης με εισιτήρια, ως παράγοντες που συμβάλλουν στην αδυναμία του μουσείου να ανακαινίσει την γηρασμένη υποδομή.

Ακόμη και οι πρωτοβουλίες για αναπτυξιακά έργα που ανακοίνωσε φέτος το μουσείο δεν βασίστηκαν σε μελέτες σκοπιμότητας, είτε τεχνικές είτε οικονομικές, και δεν έλαβαν υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό, σημειώνει η έκθεση. Η έκθεση περιέχει 10 συστάσεις, ανάμεσά τους τη μείωση του αριθμού των αποκτημάτων του μουσείου, την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων και την ανακαίνιση της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησής του.

Ενόψει της "χρόνιας υποχρηματοδότησης στα συστήματα πληροφορικής", αναφέρει ο ελεγκτής, "το μουσείο θα πρέπει να ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η οποία παραμένει ανεπαρκής για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».

Η κλοπή ενισχύει μόνο ορισμένες από τις παρατηρήσεις που γίνονται στην έκθεση, δήλωσε ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί σήμερα στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τη ληστεία «εκκωφαντικό» συναγερμό.

Μετά τη ληστεία, Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Λούβρο θα αποκτήσει μέχρι το τέλος του έτους επιπλέον μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών για την αποτροπή εισβολών στο μουσείο και φραγμάτων για τα οχήματα σε κοντινές δημόσιες οδούς.

Τον Ιανουάριο, εν μέσω αυξανόμενων παραπόνων για την αναταραχή στο μουσείο, η Γαλλία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο που περιλαμβάνει ένα νέο χώρο αφιερωμένο στη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο, τον πιο διάσημο πίνακα στον κόσμο, και νέα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών και των πολύτιμων εκθεμάτων του.

Σε γραπτές παρατηρήσεις που δημοσίευσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί δήλωσε ότι συμφωνεί με την επείγουσα αναγκαιότητα των τεχνικών εργασιών και επανέλαβε τις εκκλήσεις για άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Η διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ δήλωσε, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ότι υποστηρίζει τις περισσότερες από τις συστάσεις του ελεγκτή, αλλά επέμεινε ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο μετασχηματισμού του μουσείου είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων.

