Μάριος Θεμιστοκλέους: Διορθώνουμε διαχρονικές παθογένειες, δημιουργούμε το σύγχρονο ΕΣΥ

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλά στο Insider για τη διόρθωση διαχρονικών παθογενειών στο ΕΣΥ, με στόχο η πατρίδα μας να αποκτήσει τα σύγχρονα νοσοκομεία, που οι πολίτες επιθυμούν και αξίζουν.

Καθώς η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανοίγει βηματισμό, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλά στο Insider για την διόρθωση διαχρονικών παθογενειών, με στόχο η χώρα μας να αποκτήσει τα σύγχρονα νοσοκομεία, που οι πολίτες επιθυμούν και αξίζουν.

Τέσσερεις δεκαετίες μετά την ίδρυση του ΕΣΥ, είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στις δομές υγείας της χώρας, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει τα νοσοκομεία του 2050. Πρόκειται ένα δύσκολο έργο το οποίο εξελίσσεται δυναμικά, με την επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να αυξάνει καθώς το ΕΣΥ αναβαθμίζεται, ενώ οι Δομές του βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Παράλληλα, προχωρά η μετάβαση των δομών υγείας στην ψηφιακή εποχή, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) να δημιουργεί νέες δυνατότητες στην Υγεία.

Ωστόσο, όπως ισχύει για όλα τα σύνθετα εγχειρήματα έτσι κι αυτό το έργο, έχει να υπερκεράσει δυσκολίες, που σχετίζονται κυρίως με διαχρονικές παθογένειες του Συστήματος Υγείας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν η μετάβαση της θεραπευτικής προσέγγισης σε ένα ολιστικό διεπιστημονικό μοντέλο, που περιλαμβάνει την δημιουργία των ογκολογικών συμβουλίων στα ογκολογικά νοσοκομεία και η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει (για πρώτη φορά) Registry για τον Καρκίνο, το οποίο πέρα από την καταγραφή θα δημιουργήσει και μια δυναμική «κοινότητα» για τους ογκολογικούς ασθενείς.

Εξίσου μεγάλη πρόκληση αποτελεί η κάλυψη των διαχρονικών ελλείψεων που καταγράφονται στην Περιφέρεια και κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, με τον αντίκτυπό τους να γίνεται ακόμα εντονότερος κατά τους θερινούς μήνες που τα νησιά μας «βουλιάζουν» από τουρίστες και ο πληθυσμός τους 3πλασιάζεται, εκτοξεύοντας παράλληλα τις ανάγκες στην περίθαλψη. Σημαντικές δυσκολίες υπάρχουν και αναφορικά με την ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων, καθώς πολλές δομές υγείας είχαν έως τώρα κατακερματισμένα ψηφιακά συστήματα, που πρέπει να μετατραπούν σε μια ενιαία κοινή γλώσσα-ένα τομέα στον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα.

Συνέντευξη στην Αλεξία Σβώλου

- Πώς λειτουργούν τα Ογκολογικά Συμβούλια στα νοσοκομεία; Προλαβαίνουν να ανταποκριθούν σε όλα τα ογκολογικά περιστατικά;

Τα ογκολογικά συμβούλια είναι ένας κρίσιμος θεσμός που εξασφαλίζει ότι κάθε ασθενής με καρκίνο αντιμετωπίζεται μέσα από μια συλλογική και ενδελεχή διαδικασία με εμπλοκή όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα, έχοντας περάσει στη νέα ψηφιακή εποχή μας δίνονται νέες δυνατότητες. Πρόκειται για ένα θεσμό που είχε αφεθεί στις καλένδες και πλέον τον ενδυναμώνουμε αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε δημιουργήσει, λοιπόν, διεπιστημονικά συμβούλια που λειτουργούν και με τη βοήθεια τηλεϊατρικής, ώστε γιατροί από διαφορετικά νοσοκομεία να μπορούν να συνδιαλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μειώνει σημαντικά τις καθυστερήσεις και επιτρέπει να εξετάζονται περισσότερα περιστατικά με ακρίβεια και ταχύτητα. Ο στόχος μας είναι ένας και αδιαπραγμάτευτος: κανένα ογκολογικός ασθενής να μη μένει πίσω.

- Πώς προχωρά το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών; Υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταγραφή;

Για πρώτη φορά, έχουμε μια ενιαία ψηφιακή καταγραφή όλων των περιστατικών, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε με ακρίβεια πολιτικές πρόληψης και θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών λειτουργεί πλέον σε πλήρη παραγωγική φάση από τις αρχές του έτους. Είναι αλήθεια πως η καταχώριση γίνεται ακόμη με διαφορετικούς ρυθμούς ανά νοσοκομείο, καθώς χρειάζεται χρόνος για να συνδεθούν όλα τα πληροφοριακά συστήματα.

Ωστόσο, η διαδικασία προχωρά σταθερά και μέσα στους επόμενους μήνες η εικόνα θα είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Για πρώτη φορά η χώρα θα διαθέτει ένα δυναμικό εργαλείο που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα του καρκίνου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση για την αναμόρφωση του ΕΣΥ συνιστά η κάλυψη των ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό, ειδικά στην Περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα.

- Στην ψηφιοποίηση των νοσοκομείων σημαντικός παράγοντας είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, γιατί συμβαίνει συχνά διαφορετικές δομές υγείας να έχουν και να χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια διαφορετικά συστήματα. Πώς προχωράμε σε αυτόν τον τομέα;

Η πλήρης ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία καλείται να αμβλύνει και να αντιπαλέψει παθογένειες πολλών ετών. Από 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά ραντεβού με εξαιρετική ανταπόκριση των πολιτών οι οποίοι αγκάλιασαν τον νέο τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΥ. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε στην πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με την ΗΔΙΚΑ.

Με το τρόπο αυτό η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα επικοινωνίας διαφορετικών συστημάτων που ήταν για χρόνια το αδύνατο σημείο μας, πλέον γίνεται πράξη. Στόχος μας είναι κάθε ιατρικό δεδομένο να μπορεί να «διαβάζεται» και να «αξιοποιείται» από οποιοδήποτε νοσοκομείο ή υπηρεσία, και εκεί ακριβώς θα ενσωματωθούν σταδιακά και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πάντα με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

- Τι εικόνα έχουμε για τα νοσοκομεία στα νησιά και την περιφέρεια για το 2026;

Το 2025 προχωρήσαμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη θερινή περίοδο. Με ενίσχυση προσωπικού, αύξηση των κινήτρων στο προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια, ενίσχυση του στόλου των αεροδιακομιδών, ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ. Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε να καλύψουμε περιοχές που για χρόνια ήταν άγονες και για πρώτη φορά να μην υπάρχουν οι ελλείψεις των προηγούμενων πολλών ετών.

Παράλληλα, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και μέσω της της τηλεϊατρικής το ΕΣΥ είναι παρών και στο πιο απομακρυσμένο νησί. Πάγια αρχή μας είναι μια: Δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι και μη. Το ΕΣΥ θα είναι πάντα εκεί. Να σπεύσει, να φροντίσει και αν χρειαστεί να περιθάλψει όποιον πολίτη το έχει ανάγκη.