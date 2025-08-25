Μικτά πρόσημα στη Wall Street - Nvidia και Intel «στηρίζουν» τον Nasdaq

Οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού, που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην αγορά.

Τελευταία ενημέρωση 19:41

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia που πρόκειται να δημοσιευθούν μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,50% στις 45.404 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί κατά 0,03% στις 6.464 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 0,31% στις 21.554 μονάδες με ώθηση από την Nvidia (+2,07%) και την Intel (+1%).

Την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν με κέρδη, σε μια συνεδρίαση που «απογειώθηκε» από τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στη διάρκεια της ομιλίας του στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινκ, κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή (σ.σ. το οποίο σημαίνει πιθανότατα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 μονάδες βάσης όπως περιμένει μερίδα αναλυτών) καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε κέρδη 1,89%, ή 846,24 μονάδες στις 45.631 μονάδες, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού ξεπέρασε τις 45.700 μονάδες νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,50% στις 6.465 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 1,88% στις 21.496 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κέρδισε 0,3%, ο Dow Jones πρόσθεσε 1,5%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,6%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Intel ενισχύεται 1% αφού επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή πως ο τεχνολογικός κολοσσός συμφώνησε να παραχωρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα. «Συμφώνησαν και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Keurig Dr Pepper καταγράφει «βουτιά» 8,3% με την ανακοίνωση της εταιρείας για τη συμφωνία μαμούθ για εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας καφέ JDE Peet's, μία συμφωνία που θα αγγίξει τα 15,7 δισ. ευρώ (18,4 δισ. δολάρια). Η Keurig Dr Pepper, που δημιουργήθηκε το 2018 μέσω της συγχώνευσης της Keurig Green Mountain και της Dr Pepper Snapple, κατέχει μάρκες όπως οι Dr Pepper, Snapple, 7UP και Green Mountain Coffee.

Το βλέμμα του επενδυτικού κοινού είναι στραμμένο τώρα στην Nvidia, καθώς η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μετά το «καμπανάκι» του χρηματιστηρίου την Τετάρτη. Στα «μάτια» της αγοράς η Nvidia θεωρείται «βαρόμετρο» για το τι συμβαίνει στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο μεταξύ, η Dell και η Marvell θα ανακοινώσουν τα κέρδη τους την Πέμπτη.

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν επίσης τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones αναμένουν ότι ο βασικός PCE, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, θα αυξηθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την άνοδο 2,8% τον Ιούνιο.