Έρευνα Harvard: Πόσους καφέδες είναι ασφαλές να πίνουμε την ημέρα;

Όπως συμβαίνει με καθετί σε αυτή τη ζωή, έτσι και με τον καφέ πρέπει να τηρούμε μια ισορροπία, αποφεύγοντας να ξεπερνάμε το μέτρο.

Αν είστε λάτρης του καφέ, τότε σίγουρα έχετε βρεθεί σε συζητήσεις σχετικά με το πόσους καφέδες πρέπει να πίνουμε την ημέρα. Πέρα από τον πρωινό κάποιοι επιλέγουν να καταναλώνουν δύο κούπες την ημέρα, άλλοι τρεις, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που πίνουν τέσσερις καφέδες την ημέρα. Γενικότερα, το πεδίο γύρω από το ερώτημα «πόσους καφέδες επιτρέπεται να πίνουμε την ημέρα» είναι θολό, όμως μια έρευνα του Χάρβαρντ έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Τον περασμένο Ιούνιο, δημοσιεύτηκε το πόρισμα μιας μεγάλης μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχαν 50.000 άνθρωποι, που ανέφερε ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να μεγαλώνουν παραμένοντας υγιείς. Μετά από επεξεργασία όλων των δεδομένων που έλαβαν, οι ειδικοί διαπίστωσαν πως έως και τρεις κούπες καφέ την ημέρα ωφελούν την καρδιά, ενώ συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνας ανακαλύφθηκε πως η υψηλή κατανάλωση καφέ μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση άνοιας. Όπως συμβαίνει με καθετί σε αυτή τη ζωή, έτσι και με τον καφέ πρέπει να τηρούμε μια ισορροπία, αποφεύγοντας να ξεπερνάμε το μέτρο.

«Είναι ασφαλές να πίνεις δύο με τρεις κούπες καφέ πριν από το μεσημέρι», δήλωσε η διαιτολόγος Ροξάνα Εχσάνι σε συνέντευξή της στο CNBC Make It το 2024. «Αρκεί να μην ξεπερνούν κατά πολύ τα 0,4 γραμμάρια καφεΐνης». Σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δεν πρέπει να καταναλώνουμε πάνω από 0,4 γραμμάρια καφεΐνης την ημέρα, είτε αυτή βρίσκεται στον καφέ, είτε στο τσάι, είτε σε ενεργειακά ποτά, είτε σε αναψυκτικά, είτε στη σοκολάτα.

