Bild: Ο Τραμπ κάλεσε Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ στη συνάντηση με τον Ζελέσκι

Σύμφωνα με την εφημερίδα οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

