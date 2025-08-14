Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Τουλάχιστον 16 τραυματίες σε επιθέσεις με ουκρανικά drones σε δύο πόλεις

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δύο ρωσικές πόλεις σήμερα σε επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, όταν drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο προσωρινός περιφερειακός κυβερνήτης.

Τρεις πολίτες τραυματίστηκαν στην πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, ο οποίος ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα drone να χτυπά ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ο επικεφαλής της ρωσικής περιφέρειας Βόλγκοραντ δήλωσε ότι η πτώση θραυσμάτων από ουκρανικά drones προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος

