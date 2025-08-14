Ισραήλ: Ο Σμότριτς ενέκρινε το εποικιστικό σχέδιο E1 που ενταφιάζει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε την νύκτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Οχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Οχθη και την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον Νετανιάχου ή την κυβέρνησή του. Η δημοτικότητα του Σμότριτς έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του δεν θα καταλάμβανε ούτε μία έδρα στην Κνεσέτ αν διεξάγονταν σήμερα εκλογές.

Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίν της Δυτικής Οχθης με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Οχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Οχθη ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίν.

«Το E1 είναι φονικό για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

Η οργάνωση διευκρινίζει ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν πριν από την έναρξη των εργασιών, όπως η έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού. Αν το σχέδιο εγκριθεί οριστικά, οι εργασίες για τα έργα υποδομής μπορούν να ξεκινήσουν σε λίγους μήνες και η ανέγερση των κατοικιών σε έναν χρόνο.

Το σχέδιο E1 θα χωρίσει την Δυτική Οχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν τον Ιούνιο κυρώσεις κατά του Σμότριτς και του επίσης ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι υποκινούν συστηματικά την βία των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Η Βρετανία και άλλες δυτικές χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Οχθη. Παρά ταύτα, τους τελευταίους 22 μήνες, και καθώς μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα, οι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί επεκτείνονται αδιάκοπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ