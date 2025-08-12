Ειδήσεις | Διεθνή

Σερβία: Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου τον Ιούλιο στο Κόσοβο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σερβία: Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου τον Ιούλιο στο Κόσοβο
Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο, με θερμοκρασία 42,4° Κελσίου ξεπερνώντας τους 40,8°C Κελσίου, που καταγραφεί το 1987, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο, με θερμοκρασία 42,4° Κελσίου ξεπερνώντας τους 40,8°C Κελσίου, που καταγραφεί το 1987, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο Ιούλιος συνολικά ήταν ο πιο ζεστός από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις στο Κόσοβο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε χθες στο διαδίκτυο, την ώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει καύσωνες αυτή την εβδομάδα.

Αυτές οι «πρωτοφανείς» θερμοκρασίες (...) υποδηλώνουν μια σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο για τον μήνα αυτόν για πολλά χρόνια», σημειώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας κλιματικής αλλαγής».

Τα Βαλκάνια επλήγησαν από καύσωνες τον Ιούλιο, τροφοδοτώντας πολλές δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην Αλβανία, όπου εξακολουθούσαν να μαίνονται στις αρχές αυτής της εβδομάδας παρά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών και στρατιωτικού προσωπικού για την καταπολέμησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ζαλίζει» το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων του Κριστιάνο Ρονάλντο - Πόσα πλήρωσε

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

MyStreet: Στον «αέρα» το app με καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

tags:
Σερβία
Καύσωνας

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider