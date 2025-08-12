Πειραιάς: Συγκέντρωση στο λιμάνι την Πέμπτη για κρουαζιερόπλοιο με ισραηλινούς τουρίστες

Με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (Λιοντάρι), με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που, σύμφωνα με τις οργανώσεις, μεταφέρει «στους ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες».

Την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου, σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσής του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ