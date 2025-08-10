Χρηστίδης: Αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων το 2025

Η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Σκέρτσο, αναφέρει ο βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας του ΠΑΣΟΚ.

«Ο υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επιχείρησε σήμερα, για ακόμη μία φορά, να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όμως η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», σχολιάζει ο Παύλος Χρηστίδης σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, 'Ακη Σκέρτσου.

Ο βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωση του με τίτλο «η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Σκέρτσο. Αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων το 2025», αναφέρει ειδικότερα ότι «η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, παρότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη (39,8 ώρες την εβδομάδα)».

Τονίζει ότι «αυτό δεν είναι επιτυχία, είναι υποτίμηση της εργασίας». Κατηγορεί, επιπλέον, την κυβέρνηση ότι «πανηγυρίζει για την ‘αναδιάταξη' της αγοράς, ενώ στους χώρους δουλειάς εξελίσσεται μια σιωπηλή ανθρωπιστική κρίση: 132 εργαζόμενοι χάθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2025, με προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ τους 110 για το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ». Ο κ. Χρηστίδης προσθέτει ότι «οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος, καθώς ένας στους τρεις νεκρούς το 2025 ήταν συνταξιούχοι εργαζόμενοι».

Αναφέρει ακόμη ότι «η ψηφιακή κάρτα δεν μπορεί να καλύψει τη γύμνια μιας αγοράς που ανταμείβει την ελαστικότητα και τιμωρεί τη σταθερότητα. Όπου οι κατασκευές, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή γίνονται πεδία υψηλού κινδύνου χωρίς επαρκή έλεγχο. Όπου οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά το μεροκάματο».

Ο κ. Χρηστίδης σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει «συγκεκριμένες προτάσεις» για:

-Νομοθετική θωράκιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

-Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Όταν κυβερνάς έξι χρόνια και οι Έλληνες έχουν την προτελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, πώς μπορεί να πανηγυρίζεις;», σχολιάζει καταληκτικά.

