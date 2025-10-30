Ρούμπιο: Θα προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα που επλήγη από τον τυφώνα Μελίσα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Κούβας που επλήγη από τον τυφώνα Μελίσα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ .

«Μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα στην ανατολική Κούβα, η κυβέρνηση Τραμπ στέκεται στο πλευρό του γενναίου κουβανικού λαού, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται για την κάλυψη των βασικών αναγκών του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, είτε απευθείας είτε μέσω τοπικών εταίρων που μπορούν να την παραδώσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε όσους την έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.