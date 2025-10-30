10th Business Forum Greece-Sweden: Crosscurrents - Policy, Power, Innovation

Με θέμα “Crosscurrents - Policy, Power, Innovation”, το φετινό φόρουμ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική συνεργασία και η προνοητική χάραξη πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει σύνθετες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας, παρουσιάζει με υπερηφάνεια το 10th Business Forum Greece-Sweden, μια καθιερωμένη πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, επιχειρηματικών, επιστημονικών και θεσμικών φορέων.

Εναρκτήριες ομιλίες & Κεντρικές ομιλίες

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τις εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, κ. Håkan Emsgård, οι οποίοι θα αναδείξουν τον διαχρονικό ρόλο του φόρουμ στην ενίσχυση των ελληνοσουηδικών σχέσεων και την προώθηση της καινοτομίας.

Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα απευθύνει την κεντρική εναρκτήρια ομιλία. Στη συνέχεια, τρεις θεματικές ενότητες θα αναδείξουν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα μέσα από τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών.

Την πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Γεωπολιτική: Σημεία πίεσης και πολιτικές κατευθύνσεις», θα προλογίσουν η Diana Janse, State Secretary for Foreign Trade, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου, Benjamin Dousa και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα τονίσει τη σημασία των στρατηγικών συμπράξεων για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Τη δεύτερη θεματική ενότητα, «Ενέργεια: Ανθεκτικότητα και επενδύσεις», θα ανοίξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θα επικεντρωθεί στον εξελισσόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την έναρξη της τρίτης θεματικής ενότητας, με θέμα «Άμυνα και καινοτομία: Υποδομές για τη νέα εποχή», ο Δρ Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, θα αναφερθεί στη σημασία της τεχνολογικής προόδου και της αμυντικής ετοιμότητας στη διαμόρφωση του ασφαλούς μέλλοντος της Ευρώπης.

Δείτε την ατζέντα: https://10thbusinessforumgreecesweden.liveon.tech/sessions

Ομιλητές:

-Stefan Lundmark, Strategic Planning and Development Manager, Saab

-Somaya El Marrakchi, Head of Business Development, Mission Critical Networks, Ericsson

-Josefin van der Meer, Program Director, Civil-Military Innovation Program (CMIP)

-Lars-inge Möller, Head of Defense Product & Operation, Volvo Trucks

-Dr. Göran von Sydow, Director, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS)

-Θωμάς Αχείμαστος, Αντιπρόεδρος Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Στρατηγικής, Όμιλος Κοπελούζου

-Παναγιώτης Λυμπέρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΛΚΑΚ

-Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού Συστημάτων και Στρατηγικής, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

-Κωνσταντίνος Μπίκας, International Business Director, Metlen Energy & Metals

-Κώστας Παπαδόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος, Hitachi Energy, πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδας & Κύπρου

-Αλέξης Πατέλης, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 2019-2024

-Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Structured & Shipping Finance, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

-Δημήτριος Σκαλαίος, Εντεταλμένος Σύμβουλος-CRO, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.)

Συντονιστές:

• Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Πρέσβης ε.τ.

• Απόστολος Ζαμπέλας, Partner, McKinsey & Company

• Δημήτρης Kουτσόπουλος, CEO, Deloitte Greece

Δηλώστε συμμετοχή: https://10thbusinessforumgreecesweden.liveon.tech/forms/3

Περισσότερες πληροφορίες: https://10thbusinessforumgreecesweden.liveon.tech/

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Το 10th Business Forum Greece-Sweden θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αίθουσα «Ολυμπία».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με καλωσόρισμα και καφέ από τις 13:00 έως τις 14:00, ενώ η Εναρκτήρια Συνεδρία θα αρχίσει στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φωτεινή Τουρλή, Marketing Assistant, ethosGROUP

Τηλ.: (+30) 210 998 4934

e-mail: [email protected]