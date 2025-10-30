Tesla: Ανακαλεί Cybertruck για 10η φορά μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η τελευταία ανάκληση 6.197 Cybertrucks οφείλεται σε ένα πιθανό πρόβλημα με την εγκατάσταση ενός αξεσουάρ φωτιστικής μπάρας εκτός δρόμου που θα μπορούσε να αποσπαστεί και να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Διψήφιο αριθμό άγγιξαν οι ανακλήσεις των οχημάτων Cybertruck από την Tesla μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών μετά την παρουσίασή τους για πρώτη φορά στο κοινό, καθώς μια σειρά από προβλήματα έχουν «πλήξει» την εικόνα του οχήματος και δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τελευταία ανάκληση 6.197 Cybertrucks οφείλεται σε ένα πιθανό πρόβλημα με την εγκατάσταση ενός αξεσουάρ φωτιστικής μπάρας εκτός δρόμου που θα μπορούσε να αποσπαστεί και να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Η Tesla δεν έχει γνώση για τυχόν ατυχήματα, τραυματισμούς ή θανάτους που σχετίζονται με την κατάσταση, σύμφωνα με μια καταχώριση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA).

Η μετοχή της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας διολισθαίνει κατά 4,7% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η ανάκληση -η 10η για το Cybertruck- έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά από μια διαφημιστική εκστρατεία για την ασφάλεια που αφορούσε υπερβολικά έντονα φώτα στάθμευσης σε 63.619 pickup φορτηγά.

Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που οδήγησαν σε ανακλήσεις ήταν τα χαλαρά μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, οι ελαττωματικοί μετατροπείς και τα προειδοποιητικά φώτα με πολύ μικρό μέγεθος γραμματοσειράς.

Το αντισυμβατικό όχημα Cybertruck έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος από τότε που ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, το παρουσίασε για πρώτη φορά το 2019. Ωστόσο, παρόλο που έχει και ένθερμους "fans", το γενικό πλήθος καταναλωτών δείχνει να έχει απογοητεύσει το γενικό κοινό.