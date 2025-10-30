Stellantis: Προειδοποίηση για νέα κόστη το β' εξάμηνο - «Βουτιά» 10% της μετοχής

Η αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται πίσω από σήματα όπως Jeep, Dogde, Fiat, Chrysler και Peugeot επιβεβαίωσε πάντως το guidance της για το δεύτερο μισό του έτους

Για έκτακτα κόστη που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της για το β' εξάμηνο του έτους προειδοποίησε η Stellantis καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πολιτικές, οικονομικές και ρυθμιστικές αλλαγές.

Ωστόσο, ανέφερε ότι αναμένει να προκύψουν χρεώσεις που όταν οριστικοποιηθούν θα «εξαιρεθούν σε μεγάλο βαθμό» από τα λειτουργικά της αποτελέσματα.

Η μετοχή της Stellantis στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο υποχωρεί 10% μετά την ανακοίνωση, ενώ σε επίπεδο έτους έχει καταγράψει πτώση 27%.

Παρά την προειδοποίηση, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν αρκετά θετικά: τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 37,2 δισ. ευρώ (43,2 δισ. δολάρια), σημειώνοντας άνοδο 13% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών (36,58 δισ. ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της LSEG). Η άνοδος προήλθε κυρίως από την ανάκαμψη των αγορών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

«Καθώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική προκειμένου να παρέχουμε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους πελάτες μας, έχουμε δει θετική πρόοδο και σταθερή απόδοση σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο, που χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή της ανάπτυξης των εσόδων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα σε ανακοίνωσή του.