Τέμπη: Αναβολή της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό - Στις 28 Νοεμβρίου η νέα ημερομηνία

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε κυρίως σε δικονομικά ζητήματα.

Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την τραγωδία στα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπως αποφασίστηκε σήμερα (30/10).

Η σημερινή διαδικασία, σύμφωνα με το Reader.gr, επικεντρώθηκε κυρίως σε δικονομικά ζητήματα, καθώς ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης υπέβαλε αίτημα αναβολής, επικαλούμενος την αποχή των δικηγόρων και σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε νομολογία του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, ως έναρξη της δίκης θεωρείται η τυπική έναρξή της.

Η υπόθεση θα επανέλθει στο ακροατήριο στα τέλη Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στη συνέχεια της διαδικασίας γύρω από τη διαχείριση του κρίσιμου υλικού που σχετίζεται με το πολύνεκρο δυστύχημα.

