Stéphane Boujnah: H Euronext είναι το επίκεντρο της ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών

Την προσήλωση της Euronext στο εγχείρημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου επανέλαβε, με συνέντευξή του στο CNBC ο Πρόεδρος και CEO της Euronext, Stéphane Boujnah.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η δημόσια πρόταση για την εξαγορά της ΕΧΑΕ είναι μέρος αυτής της προσπάθειας.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του σημείωσε:

«Η Euronext, ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα. Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές, όπως αποδεικνύεται από την εν εξελίξει δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή».

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι σκοπός της Euronext είναι να ενιοσχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές ώστε να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες με τις παγκόσμιες αγορές.