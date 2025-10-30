ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC: Επένδυση στην εγχώρια αγορά με την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων

Ταυτόχρονα η εταιρεία επένδυσε και στην εγχώρια αγορά με την παραγωγή και διάθεση μίας νέας σειράς ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη για όσους επιδιώκουν μείωση της αύξησης της γλυκόζης μετά το γεύμα τους αλλά και για όλους τους σύγχρονους καταναλωτές.

Η κρίση της τελευταίας 5ετίας στο ενεργειακό, στις τιμές των σιτηρών και των πρώτων υλών αλλά και στο εργασιακό, αποτέλεσε για την ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC ευκαιρία νέων συνεργασιών και ανάπτυξης προς νέες αγορές, οι οποίες θέλησαν να δοκιμάσουν ζυμαρικά υψηλής ποιότητας που δεν είναι «ιταλικά», ανέφερε ο CEO Οδυσσέας Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια του 3rd Industry 4.0 Summit «Τάσεις, προκλήσεις και Στρατηγική στη Νέα Εποχή» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Ταυτόχρονα η εταιρεία επένδυσε και στην εγχώρια αγορά με την παραγωγή και διάθεση μίας νέας σειράς ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη για όσους επιδιώκουν μείωση της αύξησης της γλυκόζης μετά το γεύμα τους αλλά και για όλους τους σύγχρονους καταναλωτές.

Ο κ. Παπαδόπουλος, σε ερώτηση του συντονιστή για τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις, τόνισε ότι στη ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC η διοίκηση επιλέγει να «ακούει» τις προτάσεις των ανθρώπων της που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα και γνωρίζουν τις ανάγκες της, ώστε να συμμετέχουν στις αποφάσεις για επόμενες κινήσεις και επενδύσεις, πάντα σύμφωνα με τις αρχές που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση και το ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο που υφίσταται. Επίσης, δίνεται από την επιχείρηση μεγάλη βαρύτητα στη σημασία των soft skills για το σύνολο των εργαζομένων και την ανάπτυξη τους στα άτομα που αποτελούν τη διοικητική της ομάδα.

Η ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων με το λιανεμπόριο και τις μεγάλες αλυσίδες, οι σταθερές αξίες και η «τίμια» τιμολογιακή πολιτική, έδωσαν στη ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC τη δυνατότητα να αναπτύσσεται πιο γρήγορα από την υπόλοιπη αγορά των ζυμαρικών στη χώρα, έχοντας κατακτήσει μερίδιο 30% τόσο με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όσο και με το brand ΜΑΚΒΕΛ.

Το τρίπτυχο Βιωσιμότητα, Καινοτομία, Εξωστρέφεια με επίκεντρο τον άνθρωπο αποτελούν τη στρατηγική, που ακολουθεί την Αποστολή και το Όραμα της εταιρείας, όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη και τα οποία την φέρνουν πιο κοντά στην κοινωνία και τους ανθρώπους. «Κινούμαστε γρήγορα αλλά όχι βιαστικά», τόνισε χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαδόπουλος.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οργανώθηκαν (16) one-to-one συναντήσεις, με σκοπό operational συζητήσεις για συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και την εμβάθυνση σε θέματα AI, κυβερνοασφάλειας, του ρόλου του IT στην ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης, και τέλος των ευκαιριών που δημιουργούνται με τα νέα τεχνολογικά μέσα.

Σημειώνεται ότι πρώτη η ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC λάνσαρε στην αγορά, το 2024, ένα πρωτοποριακό προϊόν το «Σπαγγέτι Νο. 6 Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη» που αποτέλεσε τον πρόδρομο μιας νέας κατηγορίας ζυμαρικών στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από το OXFORD BROOKS U.K, τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης γλυκαιμικού δείκτη στην Ευρώπη.

Χαμηλός Γλυκαιμικός Δείκτης: Η αντικατάσταση εύπεπτων αμύλων με άπεπτο άμυλο στο γεύμα, συμβάλλει στη μείωση της αύξησης της γλυκόζης στο αίμα, μετά το συγκεκριμένο γεύμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ