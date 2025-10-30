Σαρπ: Μία ισχυρή αρχή ανταγωνισμού είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατία

Η κυρία Σαρπ, στον εναρκτήριο λόγο της, έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη διαδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τονίζοντας πως η πορεία της είναι «στενά δεμένη με την πορεία της ίδιας της ελληνικής οικονομίας - μια ιστορία προσαρμογής, εξευρωπαϊσμού και συνεχούς προσπάθειας για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αγορά».

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπάρχει για να εξασφαλίζει ότι η δύναμη στην αγορά δεν οδηγεί σε κατάχρηση, αλλά αποτελεί πηγή προόδου και καινοτομίας».

Με αυτή τη φράση, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Άϊριν (Ειρήνη) Σαρπ, άνοιξε την ομιλία της στο, πρόσφατο, διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Αρχή, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την ίδρυσή της.

Το συνέδριο, με τίτλο «Η Εξέλιξη της Πολιτικής και της Εφαρμογής του Δικαίου του Ανταγωνισμού - Εθνικές και Διεθνείς Προοπτικές», συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, ανώτατους δικαστικούς, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η κυρία Σάρπ, στον εναρκτήριο λόγο της, έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη διαδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τονίζοντας πως η πορεία της είναι «στενά δεμένη με την πορεία της ίδιας της ελληνικής οικονομίας - μια ιστορία προσαρμογής, εξευρωπαϊσμού και συνεχούς προσπάθειας για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αγορά».

Αναφερόμενη στις θεσμικές τομές, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε ως υπηρεσία του υπουργείου Εμπορίου με τον ν. 703/1977, απέκτησε σταδιακά ουσιαστική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία, φτάνοντας σήμερα να αποτελεί «έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό θεσμό, ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής». Οι νόμοι 3959/2011 και 4886/2022, όπως τόνισε, διαμόρφωσαν ένα πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Επιτροπής ως εγγυητή του υγιούς ανταγωνισμού.

Η πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες πραγματικότητες της ψηφιακής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή των παραβάσεων, αλλά επενδύει και στην πρόληψη, με προγράμματα συμμόρφωσης και ενημερωτικές δράσεις για τις επιχειρήσεις.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις, μια ισχυρή Αρχή Ανταγωνισμού δεν είναι πολυτέλεια - είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη και δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.

Στον χαιρετισμό του, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισήμανε ότι η προστασία του ανταγωνισμού «είναι πρωτίστως υπόθεση δημοκρατίας, θεσμικής ισορροπίας και κοινωνικής δικαιοσύνης», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Επιτροπής ως κρίσιμου εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της θεσμικής αξιοπιστίας του κράτους.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος μίλησε για τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας, και του Carmine Di Noia, διευθυντή Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, που εξήρε τη συμβολή της στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της ελληνικής αγοράς και επιβεβαίωσε τη βούληση του Οργανισμού για στενή συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών, ακαδημαϊκοί και στελέχη διεθνών οργανισμών συζήτησαν τις εξελίξεις στην πολιτική και το δίκαιο του ανταγωνισμού, τη σχέση τους με τη βιομηχανική και την αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και τη σημασία της θεσμικής ανεξαρτησίας και αξιοκρατίας.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Χαρά Νικολοπούλου, από την πλευρά της, σημείωσε ότι «οι οικονομίες αναπτύσσονται όταν οι θεσμοί είναι ισχυροί» και τόνισε πως η Επιτροπή «κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και συνείδηση της ευθύνης της, παραμένοντας ενεργός παράγοντας στις συζητήσεις για μια Ελλάδα που καινοτομεί και εξελίσσεται».

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σημείωσε: «Η πρόοδος της Επιτροπής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αφοσίωση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των μελών και των στελεχών της. Εσείς κρατάτε ζωντανό το όραμα μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες, ίσους όρους και σεβασμό προς τον πολίτη».

