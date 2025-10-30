Οικονομία | Διεθνή

Μπέσεντ: Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης του TikTok

Μπέσεντ: Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης του TikTok
Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αναφέρει σε ανακοίνωση του νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα θα χειρισθεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας Tik Tok, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το Tik Tok με όρους που ενέκρινε η Κίνα, και αναμένω ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό» δήλωσε στην εκπομπή Fox Business Network μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αναφέρει σε ανακοίνωση του νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα θα χειρισθεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

