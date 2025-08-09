Ειδήσεις | Ελλάδα

Ζάκυνθος: Θάνατος 57χρονου τουρίστα στη περιοχή του Ναυαγίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζάκυνθος: Θάνατος 57χρονου τουρίστα στη περιοχή του Ναυαγίου
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Ένας 57χρονος αλλοδαπός τουρίστας, Πολωνικής καταγωγής, επιβάτης ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στην περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια όταν το σκάφος έδεσε στο λιμάνι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ – Ενεργοποιούνται αναδρομικά κυρώσεις για εικονικές ακινησίες οχημάτων

Έρχεται νέo «σοκ» στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Τράπεζες: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ πρόωρο «μπόνους» στους μετόχους

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider