Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα τα ξημερώματα με πέντε τραυματισμούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα τα ξημερώματα με πέντε τραυματισμούς
Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις τέσσερις, δυο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέντε άτομα.

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ – Ενεργοποιούνται αναδρομικά κυρώσεις για εικονικές ακινησίες οχημάτων

Έρχεται νέo «σοκ» στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Τράπεζες: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ πρόωρο «μπόνους» στους μετόχους

tags:
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider