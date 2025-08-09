Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Πέθανε ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης του Apollo 13

Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 μετά μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

