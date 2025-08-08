Συνολικά 10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2025-2026

Την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) για το σχολικό έτος 2025-2026, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα θα διοριστούν 3.937 εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.620 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 170 εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.993 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ, 1.280 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ και 1.000 ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γενικό σύνολο 10.000.
Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 42
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 175
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 19
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 353
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 132
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.136
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.725
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 26
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 106
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 196
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 27
ΣΥΝΟΛΟ: 3.937
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 90
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 101
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 166
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 175
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 74
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 29
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 22
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 70
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 36
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 8
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 25
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 78
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 8
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 70
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 32
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 125
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 20
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 70
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 62
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 35
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 28
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 43
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 23
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 12
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 4
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 13
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 16
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 32
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 13
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 3
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 10
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 13
ΣΥΝΟΛΟ: 1.620
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 1
ΒΙΟΛΑ 1
ΒΙΟΛΙ 6
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 4
ΓΚΑΪΝΤΑ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 7
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 7
ΚΑΝΟΝΑΚΙ 2
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 7
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 7
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 3
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 1
ΚΟΡΝΟ 1
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ) 8
ΛΑΟΥΤΟ 5
ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ 3
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 3
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 6
ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 0
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) 8
ΟΥΤΙ 3
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 10
ΠΙΑΝΟ 22
ΣΑΝΤΟΥΡΙ 1
ΣΑΞΟΦΩΝΟ ('ΑΛΤΟ - ΒΑΡΥΤΟΝΟ - ΤΕΝΟΡΟ) 6
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 30
ΤΡΟΜΠΕΤΑ 2
ΤΡΟΜΠΟΝΙ 2
ΦΛΑΟΥΤΟ 4
ΣΥΝΟΛΟ: 170
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.226
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 763
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.993
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 5
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 820
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 180
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 90
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 34
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 20
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 18
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 11
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 14
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 13
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 9
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 4
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ β1
ΣΥΝΟΛΟ: 1.280
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 50
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 335
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 20
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 32
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ω63
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 390
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 100
ΣΥΝΟΛΟ 1.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.000