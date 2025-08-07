ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να «πάρει τον έλεγχο» της Ουάσιγκτον - «Εξωφρενική η εγκληματικότητα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την Ουάσιγκτον «ελεεινή» πόλη που μαστίζεται από «ενδημική εγκληματικότητα», απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τετάρτη να «πάρει τον έλεγχο» της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ, όπου κυβερνά η δημοκρατική αντιπολίτευση.

«Το εξετάζουμε, ναι, διότι η εγκληματικότητα είναι εξωφρενική», απάντησε σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το ενδεχόμενο ο Λευκός Οίκος να πάρει τον έλεγχο των θεσμών της πόλης, ιδίως της αστυνομίας της.

«Θέλουμε να έχουμε μεγαλειώδη πρωτεύουσα, που θα είναι ασφαλής, και θα την έχουμε (...) Το ποσοστό της εγκληματικότητας, τις επιθέσεις, τους φόνους και όλα τα υπόλοιπα (...) δεν θα τα αφήσουμε να γίνονται κι αυτό συνεπάγεται καταφυγή στην Εθνοφρουρά, πιθανόν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Αναφερόταν στο σώμα των ενόπλων δυνάμεων που διέταξε να αναπτυχθεί πρόσφατα στο Λος Άντζελες, αψηφώντας την άποψη του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Νόμος του 1973 εγγυάται ότι η Washington DC (District of Columbia, «περιφέρεια της Κολούμπια») έχει δικό της κοινοβούλιο και ο ή η δήμαρχός της εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, ενώ διαθέτει επίσης αυτόνομη αυτονομία.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου η DC αντιπροσωπεύεται μεν, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τον τελευταίο λόγο για τη διαχείριση της πόλης.

Όμως ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που ουδέποτε έκρυψε την απέχθειά του για την Ουάσιγκτον, υπόσχεται εδώ και χρόνια πως θα «πάρει τον έλεγχο» της πρωτεύουσας στα χέρια του.

Αν οι τοπικές αρχές δεν φροντίσουν να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης «γρήγορα», εφαρμόζοντας μέτρα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να προχωρήσουμε στην επιβολή ομοσπονδιακού ελέγχου» της πόλης, ώστε να κυβερνηθεί «όπως της πρέπει», διεμήνυε προχθές Τρίτη ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του, καθώς γι’ αυτόν η αμερικανική πρωτεύουσα «πρέπει να είναι ασφαλής, καθαρή και όμορφη», καύχημα «για όλους τους Αμερικανούς», αλλά και «για να τη βλέπει ο (υπόλοιπος) κόσμος».

Τον Μάρτιο μάλιστα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που όριζε πως η περιοχή της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας πρέπει να γίνει «ασφαλής και μεγαλειώδης».

Η πόλη με πολυτάραχη ιστορία από πολιτική και κοινωνική σκοπιά αντιμετώπιζε υψηλή εγκληματικότητα τα χρόνια του 1980 και του 1990.

Όμως ο αριθμός των κακουργημάτων και ακόμη και των πλημμελημάτων μειώθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς, ενώ ήταν ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών το 2024, κατά επίσημες στατιστικές.

«Οι πρόεδροι δεν έχουν τη δικαιοδοσία να πάρουν τον έλεγχο» της Ουάσιγκτον, «το Κογκρέσο θα πρέπει να ψηφίσει νόμο» για αυτό, αντέταξε μέσω X η αντιπρόσωπός της στη Βουλή των Αντιπροσώπων Έλινορ Χολμς Νόρτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ