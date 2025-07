Παγκόσμιες υποδομές: 10 mega projects που αλλάζουν τον κόσμο

Εντυπωσιακά επιτεύγματα που αλλάζουν με εντυπωσιακό, και σε ορισμένες περιπτώσεις ριζικό τρόπο, τις υποδομές των χωρών τους.

Οι υποδομές είναι μία χειροπιαστή απόδειξη του πόσο μακριά έχει φτάσει η ανθρώπινη εξέλιξη αλλά και των ριζικών αλλαγών που έχει φέρει στις κατασκευές ο καλπασμός της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Το 2025 αναμένεται να είναι μια χρονιά ορόσημο για τις παγκόσμιες υποδομές και τα 10 παρακάτω παραδείγματα, που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε ολοκληρώνονται, είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά επιτεύγματα.



Λιμάνι ΝΕΟΜ, Σαουδική Αραβία

Αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς ως το πιο τεχνολογικά προηγμένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο λιμάνι στον κόσμο. Το λιμάνι του NEOM, στρατηγικά τοποθετημένο στις όχθες της Ερυθράς Θάλασσας, στα βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έχει υποστεί μια σημαντική μεταμόρφωση από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2022. Θα βρίσκεται στην καρδιά της Oxagon, μια βιώσιμη, φουτουριστική, υψηλής τεχνολογίας βιομηχανική πόλη-λιμάνι, η οποία θα βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η οποία στοχεύει να φιλοξενήσει περίπου 90.000 κατοίκους έως το 2030, σύμφωνα με το όραμα της κυβέρνησης.

Θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής Neom της Σαουδικής Αραβίας που η αξία της θα ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος όχι μόνο για τη ναυτιλία, αλλά και για την παγκόσμια παραγωγή και τεχνολογία. Το λιμάνι των 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων καινοτόμων logistics, αναμένεται να διαχειρίζεται 12 εκατομμύρια TEU όταν ολοκληρωθεί. Για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρισης, το λιμάνι του Λος Άντζελες, το πιο πολυσύχναστο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ, διαχειρίζεται λίγο πάνω από 9 TEU ετησίως.

Γέφυρα Huajiang, Κίνα

Η Κίνα πρόκειται να εγκαινιάσει το επόμενο διάστημα την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, το τελευταίο επίτευγμα μηχανικής της υπερδύναμης που αρέσκεται να επικεντρώνεται στις υποδομές. Η γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Huajiang πλησιάζει στο τέλος της κατασκευής της στην επαρχία Guizhou, στη νοτιοδυτική Κίνα. Θα στέκεται 625 μέτρα (2.051 πόδια) πάνω από τη στάθμη του ποταμού, δηλαδή περίπου 300 μέτρα ψηλότερα από την τωρινή κάτοχο του τίτλου, την γέφυρα Viaduc de Millau στη Γαλλία.

Η γέφυρα διασχίζει το εντυπωσιακό φαράγγι που ονομάζεται επίσης «ρωγμή της γης», μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού πάνω από αυτό από δύο ώρες σε μόλις ένα λεπτό. Έχει συνολικό μήκος 2.890 μέτρων, ενώ οι μεταλλικοί δοκοί της ζυγίζουν 22.000 τόνους – όσο περίπου τρεις Πύργοι του Άιφελ! Το εντυπωσιακό είναι πως η επαρχία Guizhou φιλοξενεί ήδη σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.

Ευρωπαϊκή Πηγή Νετρονίων

Η Ευρωπαϊκής Πηγής Νετρονίων με Θρυμματισμό (European Spallation Source-ESS), είναι μια διεπιστημονική ερευνητική εγκατάσταση που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Λουντ της Σουηδίας. Πρόκειται για έναν διεθνή επιστημονικό οργανισμό, που θα διαθέτει τον δικό του γραμμικό επιταχυντή πρωτονίων και θα αποτελέσει μια νέα μεγάλη «ατμομηχανή» επιστημονικών ανακαλύψεων και τεχνολογικών καινοτομιών στην Ευρώπη, στα ίδια επίπεδα με το CERN. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή ερευνητική εγκατάσταση νετρονίων πρόκειται να επαναπροσδιορίσει την επιστήμη των υλικών. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η κατασκευή της ESS ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και τα ιδρυτικά μέλη της είναι 11 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία).

Ο αυτοκινητόδρομος Trans-Sumatra Toll, Ινδονησία

Το τεράστιο έργο Trans Sumatra Toll Road -του οποίου όλα τα τμήματα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2029 - θα έχει μήκος άνω των 2.800 χιλιομέτρων και συνολικό κόστος άνω των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος εκτείνεται σε όλο το νησί της Σουμάτρας στην Ινδονησία από το βόρειο άκρο της Μπάντα Άτσεχ έως το νότιο άκρο του Μπακαουχένι. Θα αποτελείται από δεκαεπτά κύρια τμήματα, με την ομάδα μηχανικών χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία σάρωσης με λέιζερ και τρισδιάστατης μοντελοποίησης για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και την παροχή ενός δρόμου κορυφαίας ποιότητας.

Ουρανοξύστης στο Pinnacle One Yonge, Καναδάς

Είναι το έργο που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον ορίζοντα του Τορόντο. Την κατασκευή του δεύτερου ουρανοξύστη στο σύμπλεγμα Pinnacle One Yonge που βρίσκεται στην περιοχή Central Waterfront του Τορόντο, έχει αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο Hariri Pontarini. Όταν ολοκληρωθεί θα έχει ύψος 351 μέτρα και 106 ορόφους και θα είναι ο ψηλότερος ουρανοξύστης στον Καναδά, αφού θα ξεπεράσει τον κάτοχο του ρεκόρ, τον First Canadian Place που έχει ύψος 281 μέτρα και τον υπό κατασκευή One Tower, ο οποίος πρόκειται να φτάσει τα 306 μέτρα. Το όλο complex αναπτύσσεται από τον καναδικό όμιλο Pinnacle International, και θα περιλαμβάνει τρεις νέους πύργους κατοικιών, δύο κτίρια γραφείων και αναβαθμίσεις στο περιβάλλον οικοδομικό τετράγωνο.

Το Μετρό του Ριάντ

Ένα εκτεταμένο σύστημα αστικών συγκοινωνιών μήκους 176 χιλιομέτρων, που διαθέτει 6 γραμμές και 85 σταθμούς, μεταμορφώνει την κινητικότητα στη Σαουδική Αραβία. Το μετρό του Ριάντ ευελπιστεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών στον κόσμο, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί έως και 3,6 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα. Θα συνδέει όλες τις βασικές τοποθεσίες του Ριάντ, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου και του κέντρου του Ριάντ.

Το έργο είναι μία από τις πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες υποδομών στο πλαίσιο του «Vision 2030» – του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που επιβλέπει ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο μεγαλύτερος φόβος για τους υπεύθυνους του έργου ήταν εάν οι Σαουδάραβες θα… καταδέχονταν να το χρησιμοποιήσουν. Κι όμως το μετρό, που έχει ανοίξει τις πύλες του και είναι πλήρως λειτουργικό, έχει κερδίσει τους κατοίκους. Οι τιμές του εισιτηρίου κυμαίνονται από μόλις 4 ριάλ (1 δολάριο) για ένα περιορισμένο ημερήσιο πάσο έως 140 ριάλ για ένα μήνα. To κόστος του υπολογίζεται περίπου στα 25 δισ. δολάρια.

Οι ατελείωτοι ουρανοξύστες της Κίνας

Στη μεγαλύτερη χώρα της Ασίας και παγκόσμια οικονομική δύναμη μπορεί να βρει το 50% των κτιρίων που ξεπερνούν τα 300 μέτρα παγκοσμίως. Η άνθηση στην κατασκευή ουρανοξυστών συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με την τάση να οφείλεται στην ταχεία αστικοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη και την επιθυμία να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική δεινότητα της Κίνας. Ορισμένους από τους πλέον ξεχωριστούς ουρανοξύστες είναι ο International Land Sea Center (φωτό) που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Jialing στην περιοχή Yuzhong της Chongqing, με ύψος 485 μέτρα, ο 9os ψηλοτερος στον κόσμο, ο Great River Center στην Γουχάν με ύψος 400 μέτρα, και ο πύργος των κεντρικών γραφείων της China Merchants Bank στην Σενζέν με τους 77 ορόφους.

Το Λιμάνι Al Faw στο Ιράκ

Το Λιμάνι Al Faw, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά το πεδίο των logistics στον Αραβικό Κόλπο, κατέχει κεντρική θέση στα σχέδια του Ιράκ να επανατοποθετηθεί στις παγκόσμιες εμπορικές οδούς. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της χώρας, με σχέδια για τη διαχείριση έως και 99 εκατομμυρίων τόνων φορτίων ετησίως. Το έργο διαθέτει εκτεταμένες υποδομές, συμπεριλαμβανομένης μιας αποβάθρας εμπορευματοκιβωτίων μήκους 39 χιλιομέτρων, περίπου 2 χιλιομέτρων λειτουργικών θέσεων ελλιμενισμού και μια τεράστια ενδοχώρα που εκτείνεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και της περαιτέρω διανομής. Η Φάση 1 του λιμανιού Faw, αξίας 5 δισ. δολαρίων, έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2025, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Zawya Projects. Συνολικά το έργο αναμένεται να ξεπεράσει τα 17 δισ. δολάρια και θα ολοκληρωθεί το 2029.

Τερματικός Σταθμός 2 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ

Σχεδιασμένος για να εξυπηρετεί 25 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, o νέος Τερματικός Σταθμός 2, που κατασκευάζεται από την Limak Insaat και επιβλέπεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Κουβέιτ, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα του Διεθνούς Αεροδρομίου.

Διαθέτει ένα εμβληματικό σχέδιο από την Foster + Partners και πρόκειται να γίνει ένας σημαντικός κόμβος στην περιοχή του Κόλπου, καλύπτοντας περίπου 750.000 τ.μ. ενώ η επιφάνεια οροφής ξεπερνά τα 315.000 τ.μ. Τα 55 ειδικά σχεδιασμένα gate επιβίβασης, με μοναδικό σχεδιασμό από χάλυβα και γυαλί, θα εξυπηρετούν ιδανικά όλους τους τύπους αεροσκαφών - από τον Κωδικό C (π.χ. A320 ή B737) έως τον κωδικό F (π.χ. A380 ή B 747-8).

Ηλιακό Πάρκο Khavda, Ινδία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Express, το Πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Khavda είναι έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο τοπίο των ΑΠΕ. Θα έχει συνολική χωρητικότητα 45 GW, με τον επιχειρηματικό κολοσσό Adani Green να αναπτύσσει το μεγαλύτερο κομμάτι των 30 GW. Οι υπόλοιποι κατασκευαστές του πάρκου περιλαμβάνουν την κρατική NTPC και την Gujarat Industries Power Company (GIPC). Μετά την ολοκλήρωσή του, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για 20 εκατομμύρια κατοικίες στην Ινδία, θα ισούται πάνω από το 9% της συνολικής παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ινδίας και θα είναι ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ενέργειας οποιουδήποτε είδους στον πλανήτη. Ένα μνημειώδες έργο αιολικής και ηλιακής ενέργειας αξίας 15,8 δισ. λιρών, το Πάρκο Khavda, εκτείνεται σε περίπου 200 τετραγωνικά μίλια, καθιστώντας το πέντε φορές μεγαλύτερο από το Παρίσι και θα είναι ορατό από το διάστημα.