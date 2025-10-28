Βανς για Γάζα: «Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι πέντε επιπλέον άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή επιδρομή στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού, ανεβάζοντας στους επτά τους νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ισραηλινό πλήγμα στόχευσε αυτοκίνητο στη Χαν Γιουνές και σκότωσε πέντε πολίτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Νωρίτερα ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της πόλης της Γάζας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».