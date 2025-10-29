102 περιζήτητες θέσεις Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα αναρτηθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξή του στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ

Γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 102 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών πληρεξουσίων, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του δόκιμου δικαστικού πληρεξουσίου προκηρύσσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα αναρτηθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξή του στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.

Το κόστος μισθοδοσίας των διοριζόμενων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, θα ανέλθει στο ποσό των 2.922.854,88 ευρώ για το έτος 2026 και στο ποσό των 4.384.282,32 ευρώ για το έτος 2027 και εφεξής, δηλαδή ο μηνιαίος μισθός τους θα ανέρχεται σε 3.582 ευρώ (μεικτά).

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής πύλης e-υπηρεσίες της ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα και η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Απαιτούνται μεταξύ άλλων: υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικά δικηγορικού συλλόγου, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, πιστοποιητικό υγείας και στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.

Γραπτή εξέταση

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

α) Συνταγματικό Δίκαιο,

β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ,

γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,

δ) Φορολογικό Δίκαιο,

ε) Αστικό Δίκαιο,

στ) Εμπορικό Δίκαιο,

ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση,

η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 80% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 20%. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.