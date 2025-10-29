Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: «Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία στη Γάζα»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: «Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία στη Γάζα»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Τραμπ είπε ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια - Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Γάζα
Ισραήλ
Εκεχειρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider