Τριήμερο πτωτικό σερί για το πετρέλαιο

Με απώλειες για τρίτη διαδοχική ημέρα έκλεισαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σταδιακά μειώνεται η ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

Με απώλειες για τρίτη διαδοχική ημέρα έκλεισαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σταδιακά μειώνεται η ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν χαμηλότερα κατά 1,9% και διαμορφώθηκαν στα 60,15 δολάρια/βαρέλι.

Παρόμοια εικόνα και για το ευρωπαϊκό brent, με τα συμβόλαια Δεκεμβρίου να κλείνουν με πτώση 1,9% στα 64,40 δολάρια/βαρέλι στις συναλλαγές στο ICE Futures Europe.

Στην αποκλιμάκωση των τιμών συνέτειναν και τα σχέδια του OPEC για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, καθώς σύμφωνα με το Reuters, οκτώ χώρες - μέλη του Οργανισμού τείνουν να ταχθούν υπερ μιας ακόμη μέτριας αύξησης της παραγωγής τον Δεκέμβριο κατά τη συνάντηση τους το προσεχές σαββατοκύριακο στην Ελβετία.