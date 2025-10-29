Σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της ποντάρει για το 2025 η Luxottica Hellas - Οι στόχοι

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, που θα της επιτρέψουν να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά, προσβλέπει για το 2025 η Luxottica Hellas.

«Η επίδραση των διεθνών εξελίξεων και του περιβάλλοντος υψηλού πληθωρισμού, αυξημένων επιτοκίων και αβεβαιότητας θα επηρεάσει σε άγνωστο βαθμό τη δραστηριότητα της εταιρείας το 2025. Ωστόσο, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζει το επιχειρηματικό πλάνο της, ενισχύοντας τη πελατοκεντρική φιλοσοφία και την προετοιμασία όλων των τομέων λειτουργίας», τονίζεται μεταξύ άλλων στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Αύξηση τζίρου στα 32,6 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, το 2024 ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 9,4%, φτάνοντας τα 32,6 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 29,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 7,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,6% έναντι των 7,18 εκατ. ευρώ του 2023, λόγω της αύξησης των πωλήσεων, της ορθής εφαρμογής του προϋπολογισμού και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας.

Το καθοριστικό deal

Όπως δε έγινε γνωστό, στις 4 Οκτωβρίου 2024 η Luxottica Hellas, απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Σ.Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, με περισσότερα από 90 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες εταιρείες οπτικών στην Ελλάδα, κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση στον κλάδο των οφθαλμικών φακών. Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα οφθαλμικών προϊόντων και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τους κορυφαίους οφθαλμικούς φακούς Essilor, επώνυμους σκελετούς γυαλιών ηλίου και οράσεως, φακούς επαφής αλλά και εξειδικευμένα μηχανήματα οπτομετρίας και εργαστηρίου. Αποτελεί από το 1972 τον επίσημο διανομέας των προϊόντων Essilor, της κορυφαίας εταιρείας οφθαλμικών φακών στον κόσμο, η οποία ανήκει στον όμιλο Essilor Luxotica.

Διανομή μερίσματος

Στις 31/07/2025, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους 5.567.789,04 ευρώ από τα κέρδη της εταιρείας. Η τελική έγκριση αναμένεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, λογιστικοποιήθηκε και καταβλήθηκε μέρισμα ύψους 5.477.290,39 ευρώ στους μετόχους.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Luxottica Hellas ελέγχεται κατά 70% από την ιταλική Luxottica Group SpA, της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται στη γαλλική EssilorLuxottica S.A.

O όμιλος Essilor Luxottica προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο στην παραγωγή οπτικών την Essilor και τη Luxottica. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 15 δισ. ευρώ και πάνω από 150.000 εργαζόμενους.

Η Luxottica είναι ηγέτιδα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή γυαλιών μόδας, πολυτελείας, αθλητικών και υψηλών επιδόσεων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ιδιόκτητα brands όπως Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli και Arnette, καθώς και περισσότερες από 20 επώνυμες άδειες χρήσης (licensed brands), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και καταξιωμένα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας και πολυτελών ειδών.