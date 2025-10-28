IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Τι προβλέπει η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τη μετάθεση κατά ένα μήνα της ημερομηνίας υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω ΙRIS από όλες τις επιχειρήσεις στην αγορά προβλέπει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα το άρθρο 46 προβλέπει μετάθεση έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να διασυνδεθούν με το IRIS μέσω τερματικών POS ή QR κωδίκων, συνδεδεμένων με φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητήρια είχαν ζητήσει παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του μέτρου, ώστε «η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Για όσους δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Προβλέπεται ωστόσο έκπτωση 50% στα πρόστιμα για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με κάτω από 3.100 κατοίκους, εφόσον δεν πρόκειται για τουριστικές περιοχές.

Όπως είχαν επισημάνει οι επιχειρηματικοί φορείς, το νέο σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ζητά επίσημα παράταση υποστηρίζοντας ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις τεχνικές διαδικασίες. «Η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη. Πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα χωρίς να φταίνε», δηλώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι «πριν εφαρμοστεί το μέτρο, πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές», επισημαίνοντας πως το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο, κυρίως λόγω εκκρεμοτήτων στις τραπεζικές πλατφόρμες. «Δεν μπορεί να τιμωρηθεί η επιχείρηση για κάτι που δεν εξαρτάται από την ίδια», σημειώνει, ζητώντας «λογική παράταση για να αποφευχθεί νέα αναστάτωση στην αγορά».

Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, οι επαγγελματίες επισημαίνουν και το οικονομικό βάρος της μετάβασης. Το κόστος αναβάθμισης POS και λογισμικού εκτιμάται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση, ποσό που θεωρείται απαγορευτικό για πολλούς μικρούς επαγγελματίες. «Το κράτος οφείλει να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως έγινε με τα POS», αναφέρει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Αρτοποιοί

Στο μέτωπο των αιτημάτων για παράταση προστέθηκαν και οι αρτοποιοί, μέσω της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, που ζητούν χρόνο προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS ανέρχονται στα 500 ευρώ την ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και στα 500 ευρώ για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με ημερήσιο πλαφόν 1.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και προς επαγγελματίες με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες.