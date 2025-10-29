Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Μία εμπορική συμφωνία με τη Ν. Κορέα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Μία εμπορική συμφωνία με τη Ν. Κορέα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Πριν από τη διεξαγωγή των διμερών συνομιλιών με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, πρόεδρος Τραμπ τόνισε τον κεντρικό ρόλο της οικονομικής πολιτικής του για την επιστροφή των επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μία εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα».

Πριν από τη διεξαγωγή των διμερών συνομιλιών με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, πρόεδρος Τραμπ τόνισε τον κεντρικό ρόλο της οικονομικής πολιτικής του για την επιστροφή των επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε επίσης, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έρχεται αύριο Πέμπτη στη Νότια Κορέα, ενώ θα επιτύχουν μία «καλή συμφωνία» για τις δύο χώρες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων εμπόριο και ειρήνη

Ο Λι Τζάε Μιουνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το εμπόριο, τις επενδύσεις, αλλά και την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο στις διμερείς συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του Λι.

Τραμπ: «Δεν ήρθα στη Ν. Κορέα για να δω τον Καναδά!»

Σε μία σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά!» σχολιάζοντας την εμπορική διαμάχη με το βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για συνομιλίες με αρκετές χώρες, ενώ αναμένεται ότι θα παραβρεθεί σε ένα σημερινό δείπνο ηγετών, στους καλεσμένους του οποίου περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια - Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Νότια Κορέα
Εμπορικός Πόλεμος
Κίνα
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Καναδάς
Μαρκ Κάρνεϊ (Mark Carney)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider