Τραμπ: Μία εμπορική συμφωνία με τη Ν. Κορέα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα»

Πριν από τη διεξαγωγή των διμερών συνομιλιών με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, πρόεδρος Τραμπ τόνισε τον κεντρικό ρόλο της οικονομικής πολιτικής του για την επιστροφή των επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μία εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ είπε επίσης, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έρχεται αύριο Πέμπτη στη Νότια Κορέα, ενώ θα επιτύχουν μία «καλή συμφωνία» για τις δύο χώρες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων εμπόριο και ειρήνη

Ο Λι Τζάε Μιουνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το εμπόριο, τις επενδύσεις, αλλά και την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο στις διμερείς συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του Λι.

Τραμπ: «Δεν ήρθα στη Ν. Κορέα για να δω τον Καναδά!»

Σε μία σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά!» σχολιάζοντας την εμπορική διαμάχη με το βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για συνομιλίες με αρκετές χώρες, ενώ αναμένεται ότι θα παραβρεθεί σε ένα σημερινό δείπνο ηγετών, στους καλεσμένους του οποίου περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ