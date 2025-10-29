Ο κυκλώνας Μελίσσα έφτασε στην Κούβα

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.

Ο Μελίσα, αφού έπληξε σφόδρα τη Τζαμάικα, έφτασε σήμερα στη στεριά στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3, αναφέρει στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο κυκλώνας Μελίσα βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε η υπηρεσία πρόβλεψης κυκλώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Η Κούβα είχε κηρύξει «κατάσταση συναγερμού» σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες χαρακτήρισε τη χώρα «πληγείσα ζώνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ