Γάζα: 11 οι νεκροί από τους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινό πλήγμα κατά αυτοκινήτου στη Χαν Γιουνές στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα, ανακοίνωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ισραηλινός βομβαρδισμός κατά διαμερίσματος στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, σκότωσε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, σε επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ