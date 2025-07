ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στο Λος Άντζελες - Τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για τις αιτίες του συμβάντος ή την ταυτότητα του οδηγού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:46

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος έξω από νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες, όπως ανέφεραν η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης και μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

BREAKING: A vehicle has ploughed into a crowd of people in East Hollywood, Los Angeles.



The LA Fire Department says at least 20 people have been injured. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8jVjM39caW

— Sky News (@SkyNews) July 19, 2025