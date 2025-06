Συμβολικό χτύπημα του Ιράν σε κτίριο της Microsoft στην Μπερ Σεβά – Ο Τραμπ δίνει χώρο στην διπλωματία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε γνωστό πως θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη αμερικανική συμμετοχή στη σύρραξη «κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων εβδομάδων», μοιάζοντας να αφήνει περιθώριο στη διπλωματία.

Τελευταία ενημέρωση: 11:39

Νέα πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπερ Σεβά του Ισραήλ εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής το Ιράν, στην ίδια περιοχή που επλήγη χθες το νοσοκομείο Σορόκα.

Οι πύραυλοι έπληξαν βιομηχανικό πάρκο της περιοχής, που βρίσκεται και το κεντρικό κτήριο της Microsoft, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να σημειωθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, δηλώνοντας ότι τα γραφεία της Microsoft στην Μπερ Σεβά έγιναν στόχος λόγω της «στενής συνεργασίας με τον ισραηλινό στρατό».

Iran scored a hit on Israel’s intel Unit 8200 facility.



The strike targeted the Negev Advanced Technologies Park in Beer Sheva, home to Israel’s elite military intelligence Unit 8200, including the C4i and Cyber Defense Directorates.



