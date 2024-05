Ισραήλ: Διέκοψε τη σύνδεση του ισπανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ με τους Παλαιστίνιους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι «αποφάσισε να διακόψει την σύνδεση» ανάμεσα στο προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ και τους Παλαιστίνιους αντιδρώντας στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Μαδρίτη και σε μία «αντισημιτική δήλωση» ισπανίδας υπουργού.

«Αποφάσισα να διακόψω την σύνδεση ανάμεσα στην ισπανική διπλωματική αντιπροσωπεία και τους Παλαιστίνιους και να απαγορεύσω στο προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ να παρέχει υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Οχθης», έγραψε στο Χ ο Ισραελ Κατς.

In response to Spain's recognition of a Palestinian state and the antisemitic call by Spain's Deputy Prime Minister to not just recognize a Palestinian state but to 'liberate Palestine from the river to the sea,' I have decided to sever the connection between Spain's…

