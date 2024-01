BAFTA: 11 υποψηφιότητες για την ταινία του Γ. Λάνθιμου «Poor Things»

Έντεκα υποψηφιότητες συγκέντρωσε η ταινία του Γ. Λάνθιμου Poor Things

Το ιστορικό δράμα "Oppenheimer", μία από τις επικερδέστερες ταινίες της περσινής χρονιάς, συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, 13 στον αριθμό, ενόψει της απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA, βάσει των ανακοινώσεων που έκαναν σήμερα οι ιθύνοντες. Το "Oppenheimer" ακολουθεί η κωμωδία "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου, που εξασφάλισε 11 υποψηφιότητες για τα κορυφαία κινηματογραφικά βραβεία της Βρετανίας, τα οποία θα απονεμηθούν σε μια τελετή τον επόμενο μήνα.

Η ταινία «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε όπως και η «The Zone of Interest» συγκεντρώνουν 9 υποψηφιότητες.

Οι ταινίες «Oppenheimer», «Poor Things» και «Killers of the Flower Moon» θα αναμετρηθούν για το κορυφαίο βραβείο της τελετής, εκείνο της καλύτερης ταινίας, μαζί με τις ταινίες «Anatomy of a Fall» και «The Holdovers».

Η ταινία φαινόμενο «Barbie», με τα υψηλότερα κέρδη το 2023, δεν κατάφερε να διακριθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, όμως συγκέντρωσε συνολικά πέντε υποψηφιότητες. «Υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για την παραγωγή ταινιών όπως φαίνεται από τις 38 ταινίες που επιλέχθηκαν σήμερα», δήλωσε σε μια ανακοίνωση η Άννα Χιγκς, πρόεδρος της Επιτροπής των βραβείων BAFTA.

«Προβάλλουν φιλόδοξες, δημιουργικές και απίστευτα εντυπωσιακές φωνές από το ντεμπούτο ανεξάρτητων Βρετανών έως τα διεθνή μπλοκμπάστερ, από τα περίπλοκα ηθικά ζητήματα έως τα χαρούμενα ταξίδια αυτογνωσίας. Όλες εξερευνούν ουσιαστικά την ανθρώπινη επαφή».

Το «Oppenheimer» έχει ήδη κερδίσει πέντε Χρυσές Σφαίρες.

Ο Κίλιαν Μέρφι, που υποδύθηκε τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, είναι υποψήφιος για το βραβείο του α΄ ανδρικού ρόλου. Οι συμπρωταγωνιστές του στην ταινία με επίκεντρο τον Αμερικανό φυσικό, οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και Έμιλι Μπλαντ είναι επίσης υποψήφιοι στις αντίστοιχες κατηγορίες δεύτερων ρόλων. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας όπως και του διασκευασμένου σεναρίου.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που η Βρετανική Ακαδημία αναγνώρισε τόσους πολλούς από τους συνεργάτες μου στο 'Oppenheimer', ειδικά τον Κρις Νόλαν», είπε ο Μέρφι. «Το να εργαστούμε σε αυτήν την ταινία ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Το «Poor Things» εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο α΄ γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν, όπως και στην κατηγορία της καλύτερης βρετανικής ταινίας και διασκευασμένου σεναρίου. Αντίπαλες της Στόουν είναι η Μάργκοτ Ρόμπι για τη «Barbie», η Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Maestro», η Φαντάσια Μπαρίνο για το «The Color Purple», η Σάντρα Χιούλερ για το «Anatomy of a Fall» και η Βίβιαν Οπάρα για το «Rye Lane». Εκτός του Μέρφι, υποψήφιοι για το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου είναι οι Μπράντλεϊ Κούπερ για το «Maestro», Μπάρι Κιόγκαν για το «Saltburn», Κόλμαν Ντομίνγκο για το «Rustin», Πολ Τζιαμάτι για το «The Holdovers» και Τεό Γιου για το «Past Lives».

Οι τέσσερις από τους έξι υποψηφίους για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας συμμετέχουν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία: ο Τζόναθαν Γκλέιζερ για το «The Zone of Interest», ο Αλεξάντερ Πέιν για το «The Holdovers», ο Άντριου Χέιγκ για το «All of Us Strangers» και η Ζιστίν Τριέ για το «Anatomy of a Fall». Η τελετή παράδοσης των βραβείων BAFTA θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, στις 18 Φεβρουαρίου.

