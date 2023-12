Μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας εξερράγη ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εκτοξεύοντας λάβα και τέφρα, όπως γνωστοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

«Προειδοποίηση: Έκρηξη ξεκίνησε βορείως του Γκρίνταβικ, κοντά στο Χάγκαφελ» ενημέρωσε στην ιστοσελίδα της η υπηρεσία τη Δευτέρα, διαμηνύοντας μάλιστα πως η ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ρέικιαβικ, προκαλώντας ρωγμές στο έδαφος.

❗🌋🇮🇸 - #BREAKING: The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm

